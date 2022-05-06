Орбан против санкций в отношении главы рпц кирилла. И назвал "ядерной бомбой" эмбарго на нефть

КИЕВ. 6 мая. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отвергает последнее предложение Евросоюза по запрету российской нефти, заявив, что это равносильно сбросу "ядерной бомбы" на экономику его страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Орбан сказал в интервью государственному радио в пятницу, что он хочет пятилетней отсрочки — вместо рассматриваемой сейчас на один год — для Венгрии из эмбарго ЕС на российскую нефть.

Он также сказал, что для того, чтобы отучить Венгрию от российской нефти, понадобятся миллиарды долларов инвестиций и доступ к доле Венгрии в фондах ЕС по борьбе с пандемией, чтобы заплатить за это.

Исполнительный орган ЕС заблокировал доступ Венгрии к ее доле средств на борьбу с пандемией в размере 7,2 млрд евро (7,6 млрд долларов) из-за опасений по поводу коррупции.

Орбан также заявил, что не поддержит санкции в отношении религиозных деятелей, в частности, российского патриарха кирилла.

В то же время венгерский лидер заявил, что его конечная цель состоит не в том, чтобы наложить вето на санкции ЕС, а в том, чтобы иметь "конструктивное сотрудничество", учитывающее интересы Венгрии, в частности, относительно последнего пакета санкций.

Дополнение

4 мая в ЕС официально анонсировали шестой пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, предусматривающий наказание за зверства в Буче, поэтапное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT.

Послы ЕС пока не пришли к согласию относительно нефтяного эмбарго против рф.

По сообщениям, послы ЕС собираются снова встретиться 6 мая, чтобы уладить разногласия по санкциям против рф: проблема в вопросе нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также со списками определенных имен.