Вторжение рф в Украину: в ЕС согласовали расширение мандата Евроюста для хранения доказательств военных преступлений

КИЕВ. 6 мая. УНН. Послы ЕС согласовали расширение мандата Евроюста для сбора и хранения доказательств в рамках расследования военных преступлений в Украине, сообщили в евроинституте, пишет УНН.



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"Сегодня постоянные представители при ЕС приняли мандат по поводу новых правил, которые позволят Евроюсту анализировать и хранить доказательства, касающиеся основных международных преступлений, таких как военные преступления", - говорится в сообщении.

"После военной агрессии россии против Украины есть основания полагать, что в Украине происходили и совершаются преступления против человечности и военные преступления. ЕС срочно примет все необходимые меры для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти преступления в Украине", - добавили в Совете ЕС.

Детали

Как отмечается, прокуратура при Международном уголовном суде и ряда государств-членов, а также в Украине начала расследование этих событий. "Координация и обмен доказательствами между органами прокуратуры в различных юрисдикциях важны для обеспечения эффективности этих расследований. Кроме того, в связи с продолжающимися боевыми действиями существует риск того, что доказательства, связанные с военными преступлениями, не могут безопасно храниться на территории Украины, и потому целесообразно создать центральное хранилище в безопасном месте", - указали в Совете ЕС.

Проект новых правил, как указано, позволит Евроюсту:

сохранять доказательства, связанные с военными преступлениями, включая спутниковые изображения, фотографии, видео, аудиозаписи, профили ДНК и отпечатки пальцев

обрабатывать и анализировать эти доказательства в тесном сотрудничестве с Европолом и передавать их соответствующим национальным и международным органам, включая Международный уголовный суд.

"Исходя из этой позиции, теперь необходимо будет достичь соглашения с Европейским парламентом, чтобы этот регламент мог быть принят и вступил в силу как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Ранее

В начале марта все государства-члены ЕС вместе с другими государствами-партнерами решили коллективно передать дело о ситуации в Украине в Международный уголовный суд. В Совете ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел 4 марта министры призвали Евроюст в полной мере выполнять свою координирующую роль и, при необходимости, быть доступным Прокурору Международного уголовного суда.

Кроме расследования прокурора МКС, Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию, а власти нескольких государств-членов начали расследование на уровне стран. Совместная следственная группа также была создана судебными органами Литвы, Польши и Украины при поддержке Евроюста и с участием прокуратуры МКС.