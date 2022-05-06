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Боррель созовет встречу глав МИД на следующей неделе, если не будет соглашения по нефтяному эмбарго ЕС против рф

Боррель созовет встречу глав МИД на следующей неделе, если не будет соглашения по нефтяному эмбарго ЕС против рф

Жозеп Боррель

КИЕВ. 6 мая. УНН. На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза, если страны блока не смогут достичь соглашения о нефтяном эмбарго против россии до конца выходных, заявил в пятницу Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейская комиссия предлагает внести изменения в свое предложение относительно запланированного эмбарго на российскую нефть, чтобы привлечь на свою сторону опирающиеся государства, включая Венгрию, Словакию и Чехию.

Боррель подтвердил, что он верит в достижение "совместного решения, поскольку не все страны находятся в одинаковой ситуации", и что соглашение должно быть достигнуто быстро, сказал он журналистам в кулуарах мероприятия во Флоренции.

Дополнение

4 мая в ЕС официально анонсировали шестой пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, предусматривающий наказание за зверства в Буче, поэтапное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT.

Послы ЕС пока не пришли к согласию по нефтяному эмбарго против рф.

По сообщениям, послы ЕС собираются снова встретиться 6 мая, чтобы уладить разногласия по санкциям против рф: проблема в вопросе нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также со списками определенных имен.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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