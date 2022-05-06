Боррель созовет встречу глав МИД на следующей неделе, если не будет соглашения по нефтяному эмбарго ЕС против рф

КИЕВ. 6 мая. УНН. На следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза, если страны блока не смогут достичь соглашения о нефтяном эмбарго против россии до конца выходных, заявил в пятницу Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейская комиссия предлагает внести изменения в свое предложение относительно запланированного эмбарго на российскую нефть, чтобы привлечь на свою сторону опирающиеся государства, включая Венгрию, Словакию и Чехию.

Боррель подтвердил, что он верит в достижение "совместного решения, поскольку не все страны находятся в одинаковой ситуации", и что соглашение должно быть достигнуто быстро, сказал он журналистам в кулуарах мероприятия во Флоренции.

Дополнение

4 мая в ЕС официально анонсировали шестой пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, предусматривающий наказание за зверства в Буче, поэтапное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT.

Послы ЕС пока не пришли к согласию по нефтяному эмбарго против рф.

По сообщениям, послы ЕС собираются снова встретиться 6 мая, чтобы уладить разногласия по санкциям против рф: проблема в вопросе нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также со списками определенных имен.