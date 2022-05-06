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россия продолжает присылать срочников на войну в Украину - разведка

россия продолжает присылать срочников на войну в Украину - разведка

КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодняшний день потери оккупантов составляют 24 900. Однако россия не собирается останавливаться, более того, в Украину все чаще едут солдаты срочной службы. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Цитата

"В составе 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. В настоящее время 98 дивизия оккупанта участвует в боях на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

Детали 

Будущим оккупантам проводят сокращенный период обучения. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Кроме того, российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в бесплатную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до 2 недель. Озвучена цель – "оказание помощи".

Дополнение

В разведке отмечаются, что учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих рф. Они не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.

Напомним 

Министерство обороны россии признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Также в ведомстве отметили, что некоторые захватили в плен Вооруженные силы Украины.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, солдаты
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