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Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства – Стефанчук

Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства – Стефанчук

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует УНН.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины", — написал Стефанчук.

Детали

Как отметил председатель ВР, теперь в законодательстве:

не будет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";

нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";

нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией;

нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";

"вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).

Кабинету Министров Украины поручено в ближайшее время провести то же самое на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7253 по деколонизации и дерусификации топонимики.

Источник: УНН
Теги: закон, Владимир Зеленский
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