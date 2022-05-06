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Зеленский в воскресенье примет участие в конференции G7 - правительство ФРГ

Зеленский в воскресенье примет участие в конференции G7 - правительство ФРГ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудит текущую ситуацию в Украине с партнерами из стран G7 на виртуальной конференции в воскресенье. В мероприятии примет участие Президент Украины Владимир Зеленский, сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн в Берлине, пишет УНН со ссылкой на Focus.de.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский, как указано, примет участие в видеоконференции, чтобы сообщить о событиях в своей стране.

Кроме Германии, в группу G7 также входят Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США.

Хоффманн подчеркнула, что виртуальная встреча в воскресенье состоится в исторический день – 8 мая.

Кроме ситуации в Украине обсудят и другие актуальные темы. Никаких подробностей, в частности точное время онлайн-встречи, пока не указываются.

Дополнение

Накануне Зеленский имел, как он сам сказал, "хороший, конструктивный, важный" разговор с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Источник: УНН
Теги: G7, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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