Зеленский в воскресенье примет участие в конференции G7 - правительство ФРГ

КИЕВ. 6 мая. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудит текущую ситуацию в Украине с партнерами из стран G7 на виртуальной конференции в воскресенье. В мероприятии примет участие Президент Украины Владимир Зеленский, сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн в Берлине, пишет УНН со ссылкой на Focus.de.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский, как указано, примет участие в видеоконференции, чтобы сообщить о событиях в своей стране.

Кроме Германии, в группу G7 также входят Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США.

Хоффманн подчеркнула, что виртуальная встреча в воскресенье состоится в исторический день – 8 мая.

Кроме ситуации в Украине обсудят и другие актуальные темы. Никаких подробностей, в частности точное время онлайн-встречи, пока не указываются.

Дополнение

Накануне Зеленский имел, как он сам сказал, "хороший, конструктивный, важный" разговор с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.