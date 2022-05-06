рф на пути изменения законов для усыновления депортированных из Украины детей: Омбудсмен сообщила о последствиях

КИЕВ. 6 мая. УНН. Страна-оккупант продолжает разработку законодательных изменений для усыновления украинских детей, новое законодательство существенно усложнит возможность детей вернуться из россии в Украину, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Из СМИ агрессора стало известно, что в государственную думу рф уже внесен законопроект об упрощенной регистрации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Эти изменения предусматривают ускоренное получение гражданства и документов россии детьми, которые были принудительно перемещены из Украины", – сообщила Омбудсмен.

Представителями госдумы рф, по словам Денисовой, отмечается, что "законопроект направлен на предоставление возможности гражданам россии усыновлять украинских детей, ведь законодательством запрещено устройство в российские семьи детей-иностранцев".

"Принятие такого закона существенно усложнит возможность детей вернуться в Украину и приведет к нарушению их права поддерживать связь с родными на территории Украины", - добавила Уполномоченная по правам человека.

Детали

По словам Денисовой, сегодня СМИ страны-оккупанта сообщают о вывозе в рф уже почти 200 тысяч украинских детей. "Их депортируют во все регионы россии. Условия пребывания детей, их состояние здоровья пока неизвестны", - отметила она.

"Своими действиями рф грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей одной национальной группы в другую является геноцидом в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращение преступления геноцида и наказание за него", - заявила Омбудсмен.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты преступления геноцида и нарушения прав детей россии в Украине", - указала она.

Дополнение

В МИД призвали международные организации принять меры по возвращению в Украину депортированных детей.