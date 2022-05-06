В портах Украины оккупанты заблокировали 90 млн тонн зерна - Шмигаль

КИЕВ. 6 мая. УНН. российская федерация блокирует порты стран, чтобы не было возможности вывезти еду для Европы, Африки и Азии. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на брифинге по результатам рабочего визита в Польшу, передает УНН.

Детали

"рф надеялись сделать миграционный кризис, миграционную волну, цунами украинских беженцев в Европейский Союз. Им это не удалось. Сейчас они делают следующий кризис, блокируя впервые в истории порты другой страны", - сказал он.

По словам Шмыгаля, в настоящее время 90 млн тонн зерна заблокировано. Более того, оккупанты бомбят ракетами склады с зерном, шесть крупнейших складов были полностью разбиты. На оккупированных территориях вражеские войска разграбляют украинских фермеров и вывозят зерно на территорию россии.

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Премьер призывает мировое сообщество и международные организации найти рычаги влияния на россию, для создания гуманитарных коридоров, чтобы импортировать зерно, продукты питания для нуждающихся стран.

"Россия провоцирует пищевой кризис в мире", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Из временно захваченных регионов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей оккупанты вывезли примерно 400 тонн зерновых, что составляет треть всех запасов регионов.