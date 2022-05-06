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"Осуждаю проведение военной спецоперации": в аккаунте генконсульства рф в Эдинбурге появился пост в поддержку Украины

"Осуждаю проведение военной спецоперации": в аккаунте генконсульства рф в Эдинбурге появился пост в поддержку Украины

КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня в официальном аккаунте генконсульства россии в Эдинбурге появилось сообщение в поддержку Украины, в котором генконсул Андрей Яковлев якобы осудил "спецоперацию" РФ в Украине, передает УНН.

Цитата

"Я, Генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

Отметим, что это сообщение появилось впервые за долгое время – страницу не вели с сентября 2019 года.

Впоследствии в Генконсульстве россии в Эдинбурге сообщили, что официальная учетная запись ведомства в Instagram была сломана.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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