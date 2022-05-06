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Польша подает руку помощи, не все такие варвары, как россия – ОП

Польша подает руку помощи, не все такие варвары, как россия – ОП

КИЕВ. 6 мая. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Дмитрия Медведева якобы Польша планирует аннексировать Западную Украину. Украинский политик отметил, что Польша подает руку помощи Украине, а не действует варварскими методами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

По его словам, Польша для Украины не просто страна-сосед, а союзник и партнер.

Цитата 

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Цивилизованный мир работает иначе. Варшава не нож в спину вонзает, как рф, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как россия", - написал Подоляк.

Напомним 

Михаил Подоляк назвал насмешкой над Женевской конвенцией намерение россии провести 9 мая в Мариуполе "парад" с украинскими пленными.

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, война с Россией, Офис президента Украины
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