Мы пока не видим приближение окончания войны – Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет признаков окончания войны, которую начала россия. Об этом он сказал во время конференции Chatham House, передает УНН.

Цитата

"Сегодня 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее окончание. Не видим и не испытываем желания с российской стороны. Как и не видим исчерпывающих ответов на все созданные россией угрозы", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что не было ни дня с 24 февраля, чтобы Украина не проводила переговоры для получения необходимого оружия для согласования необходимых санкций против рф.

"Для организации необходимого сотрудничества, чтобы фиксировать и расследовать военные преступления, не было ни дня с начала жестокой блокады Мариуполя российской армией, это один из примеров, чтобы мы не пытались найти дипломатическое решение для спасения людей и организации гуманитарных коридоров", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов сообщил, что российско-украинская война будет продолжительной, завершение так называемой "горячей фазы" не следует ожидать в мае.

Добавим

Как считают в Министерстве обороны, ведение войны в Украине сейчас происходит иначе, чем в первые дни. Российские оккупанты изменяют тактику и ищут слабые места в нашей армии.