В Украине новое военное отличие "Крест боевых заслуг": первым кавалером стал Валерий Залужный

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей защитников, удостоенных этого звания посмертно. Глава государства также вручил первые знаки отличия "Крест боевых заслуг", передает УНН со ссылкой на ОП.

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Президент сообщил, что подписал указ, которым основано специальное отличие "За мужество и отвагу", и первыми его получили части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирка, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Зеленский вручил первые боевые знаки отличия независимой Украины – Крест боевых заслуг, введенные указом Главы государства.

"Совершенно справедливо, что такая награда установлена ​​именно сейчас в нашем государстве. Украинцы всегда ценили и отмечали боевые заслуги. У нас большое героическое наследие, а значит, и традиции боевых наград", – подчеркнул он.

Первым кавалером Креста боевых заслуг стал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный, который с начала вооруженной агрессии россии успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое противостояние ВСУ этому вторжению.

Награду также получили заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Владислав Калиевский, боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

Президент отметил, что отвага и мудрость, боевая результативность этих людей в войне за Украину дают всем нашим гражданам особую надежду на победу.

Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно.