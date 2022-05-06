Подарок путину на блюдце: оккупанты хотят добить защитников "Азовстали"

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские оккупационные силы пытаются добить защитников "Азовстали" до 9 мая, чтобы подать российскому диктатору владимиру путину "победу на блюдечке". Об этом заявил на брифинге в пятницу советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

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"Враг пытается добить защитников "Азовстали". Я думаю, что они пытаются сделать это до 9 мая, чтобы принести владимиру путину, президенту российской федерации, подарок на блюдечке. Будем надеяться, что это им не удастся", - сказал Арестович.

"Пока защитники "Азовстали" ведут очень неравный бой с превосходящими силами противника использующего и дальнюю авиацию, и фронтовую авиацию, и танки, и наземную артиллерию, и огонь с кораблей, Офис Президента, украинская дипломатия, Кабмин, Верховная Рада докладывает огромных усилий для того, чтобы во-первых эвакуировать гражданских с завода "Азовсталь", во-вторых помочь военным политико-дипломатическим путем, который сейчас является единственным в сложившихся условиях", - добавил он.

Детали

По словам советника руководителя ОП, в общем наиболее ожесточенные бои сейчас идут на основных трех направлениях.

Это Луганская область – враг пытается окружить Рубежное, Попасную, Северодонецк, это направление Словянска, Краматорска от Изюма, Барвенково, и попытки противника пробить старую линию разграничения в районе Авдеевки и окружить украинские войска.

Второе направление – это из Гуляйполя на Запорожье, и третье направление – это из Херсона по правобережью Днепра на Кривой Рог.

"Самые большие усилия противник сосредотачивает на направлении от Изюма на Краматорск-Словянск и в районе Попасной и Северодонецке. Там направление его основных усилий. Однако, продвигаться противнику не удается. Наши войска ведут оборонительную операцию, которая проходит успешно для нашей стороны, хоть и немалой ценой", - добавил Арестович.

Добавим

Как писал УНН, сегодня во время режима прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе российские оккупанты подбили с ПТРК автомобиль, который должен был эвакуировать гражданских с завода.