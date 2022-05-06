Зеленский о переговорах с РФ: не все мосты еще разрушены

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не все дипломатические мосты с россией разрушены. Об этом он сказал во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), передает УНН.

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"Меня выбирали Президентом Украины, а не мини-Украины. Чтобы мы нормально могли говорить, разблокировать дипломатический формат, восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения, до 24 числа. Им нужно отойти на временные контактные или разграничительные линии. Тогда можно говорить полноценно… Несмотря на то, что они разрушают наши мосты, но я считаю, что не все мосты для этого разрушены", - сказал Зеленский.

Детали

Также Зеленский заявил, что ему важно сохранить территорию Украины и людей.

"Для меня победа – это не потерять 11 млн человек, чтобы вернулось 5 млн человек, уехавших за границу. Для меня победа – экономически сделать страну такой, какой она была до этой страшной войны, как начало. Для меня победа – чтобы западный мир был в полном понимании, что происходит…Для меня победа – вступление Украины в ЕС", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, остающихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может поставить точку на любых дипломатических переговорах с российской стороной.

Президент также сообщал, что продолжать переговоры с россией нужно для прекращения войны.