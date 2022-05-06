Никакой торговли с тиранией: Украина просит Исландию усилить санкционное давление на РФ

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Исландию усилить санкционное давление на россию. Об этом он сообщил во время обращения к народу и политикам Исландии, отметив, что нужен отказ от российской нефти, передает УНН.

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"Призываю ваше правительство, ваших дипломатов и ваших людей быть адвокатами усиления давления на россию. Быть адвокатами свободы. Во всех направлениях. Никакой торговли с тиранией. И прежде всего нужен отказ от российской нефти, нефтяных смесей и нефтепродуктов. Никаких финансовых связей с тиранией. Никакой политической помощи тирании", - сказал Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что в Украине определенно верят в победу.

"Делаем все, чтобы выгнать захватчиков и освободить нашу землю и наших людей. Я не могу назвать время, когда это осуществится. Но мы уже готовимся к восстановлению нашей страны. И чтобы обеспечить по-настоящему свободную и комфортную жизнь, чтобы гарантировать благополучие нашим людям, мы приглашаем наших друзей и только друзей поучаствовать вместе с нами в реализации программы восстановления Украины", - отметил Зеленский.

Дополнение

Лидеры стран "Группы семи" в воскресенье, 8 мая, обсудят возможные новые санкции против россии из-за ее войны в Украине.