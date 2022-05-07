Президент призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни

КИЕВ. 7 мая. УНН. Во время своего очередного вечернего обращения Владимир Зеленский обратился к народу Украины с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. Об этом информирует УНН.

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“российские войска продолжили обстрелы нашей территории, в том числе ракетные и авиационные удары. Прошу всех наших граждан — и особенно в эти дни — не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей”, — призвал Президент.

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Владимир Зеленский также подчеркнул, чтобы все четко соблюдали распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах.

“Обязательно соблюдайте, пожалуйста, запреты на посещение лесов в той оккупированной местности. Там сохраняется большая угроза от мин и растяжек, оставшихся после российских военных”, — сказал Зеленский.

Напомним

Как писал УНН, военное командование пока не планирует вводить комендантский час в Киеве и области с 8 по 9 мая.

В Одессе и области ввели коменданский час на 9 мая.