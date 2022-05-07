США готовы обсудить списание внешнего долга Украины - Псаки

КИЕВ. 7 мая. УНН. Пресссекретарь Белого дома отметила, что помощь Украине от США жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы. Об этом она заявила во время брифинга, передает УНН.

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"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Киеву.

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Новым пресссекретарем Белого дома впервые станет чернокожая представительница ЛГБТК+, которая заменит Джен Псаки. Карин Жан-П’ер уроженка Франции и назначена на должность помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Карин войдет в должность пресс-секретаря, заменив Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая.

Напомним

Президент США Джо Байден подпишет федеральный закон о "ленд-лизе" для Украины в понедельник, 9 мая.