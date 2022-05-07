Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом
В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
49530

США готовы обсудить списание внешнего долга Украины - Псаки

США готовы обсудить списание внешнего долга Украины - Псаки

Джен Псаки

Источник: Белый дом

КИЕВ. 7 мая. УНН. Пресссекретарь Белого дома отметила, что помощь Украине от США жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы. Об этом она заявила во время брифинга, передает УНН.

Цитата

"Мы очень открыты для всего, что поможет украинцам восстановить свою страну и противостоять российскому вторжению", – ответила Псаки на вопросы журналистов о возможности списания внешнего долга Киеву.

Добавим

Новым пресссекретарем Белого дома впервые станет чернокожая представительница ЛГБТК+, которая заменит Джен Псаки. Карин Жан-П’ер уроженка Франции и назначена на должность помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Карин войдет в должность пресс-секретаря, заменив Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая.

Напомним

Президент США Джо Байден подпишет федеральный закон о "ленд-лизе" для Украины в понедельник, 9 мая.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Белый дом, долги
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.