Это пощечина Украине: посол Мельник раскритиковал запрет украинской символики в Берлине 8-9 мая

КИЕВ. 7 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение властей Берлина запретить флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая – это пощечина Украине и украинскому народу. Об это он сказал в интервью редакционной сети «Германия» (RND), передает УНН.

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«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу… Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", - сказал Мельник.

Мельник заявил, что на этом фоне все заверения Германии в в солидарности с Украиной выглядят пустым звуком.

«О том, что публичное ношение украинского флага в федеральной столице запрещено, как и российского, под которым день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал», - сказал Мельник.

Посол сказал, что можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но то, что нация-жертва и виновники приравниваются друг к другу, «просто возмутительно».

Мельник призвал мэра Берлина Франциску Гиффи и сенатора от внутренних дел Ирис Шпрэнгер «немедленно отменить это сомнительное решение».

Дополнение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости к россии на фоне войны в Украине. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel он обвинил политика “в паутине контактов" со страной-террористом.