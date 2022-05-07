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В НАТО не видят подготовки россии к ядерному удару

В НАТО не видят подготовки россии к ядерному удару

КИЕВ. 7 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет данных, которые указывали бы на то, что российский ядерный арсенал был приведен на более высокий уровень готовности. Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag, передает УНН.

Цитата

«Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и невнимательно. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе и в россии. С начала войны на Украине 24 февраля НАТО не заметила никаких изменений в ядерной стратегии россии», - сказал Столтенберг.

Детали

На вопрос, значит, для российского ядерного оружия нет более высокого уровня готовности, Столтенберг ответил: «Нет, у нас нет никаких указаний на это».

Столтенберг отметил, что НАТО имеет право поддерживать Украину в ее праве на суверенитет.

«Украина — суверенная страна, и согласно Уставу ООН каждая суверенная страна имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине реализовать это право», - добавил Столтенберг.

Дополнение

В марте спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что россия может использовать ядерное оружие, "только если для страны возникнет реальная угроза".

Глава так называемого МИД россии серий лавров заявил, что россия не “играет” с ядерной войной, и он был понят неправильно.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война
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