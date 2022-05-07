Запад должен увеличить поставки тяжелого вооружения Украине - Столтенберг

КИЕВ. 7 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен увеличить поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag, передает УНН.

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«К сожалению, мы должны быть готовы к долгой войне в Украине, которая может длиться месяцы или даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие», - сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение в долгосрочной перспективе.

«Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя. Одного мужества и отваги украинских воинов для этого недостаточно. Это также требует постоянной военной поддержки со стороны Запада», - заявил Столтенберг.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с задержкой поставки оружия от стран-партнеров и отметил, что это их моральный долг.



Зеленский заявлял, что если бы Украина получила соответствующую технику, о которой просила у партнеров, то уже завершила эту войну.

В частности, Соединенные Штаты Америки заявили, что каждый день отправляют в Украину оружие. Западные страны тоже сообщают о предоставлении нашей стране оружия и самолетов.

В то же время, ВСУ опровергли информацию о получении от западных партнеров новых самолетов. Украине предоставили только запчасти для ремонта уже имеющихся.