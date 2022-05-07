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Правительство запустило пилотный проект для одновременного оформления заграничного и внутреннего паспортов

Правительство запустило пилотный проект для одновременного оформления заграничного и внутреннего паспортов

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет Министров Украины на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, перелает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«Продолжаем делать государственные услуги для граждан удобно и быстро даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить загран и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени в получении или восстановлении документов, что особенно важно в условиях военного времени», – сказал Шмигаль.

Детали

В проекте указывается, что целью утверждения документа является усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и минимизации времени для их получения в условиях введения и продолжения военного положения.

Отмечается, что проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.

Дополнение

В марте в Украине возобновили работу сервисные центры МВД.

Источник: УНН
Теги: паспорт, Денис Шмыгаль
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