Украина получит почти 1,5 млрд долл от Всемирного Банка в поддержку государственных органов

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров Украины одобрил создание делегации от Украины для участия в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития по заключению Соглашения о финансировании Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». В рамках этого проекта Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд дол. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

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«7 мая Правительством было одобрено решение о создании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития по заключению Соглашения о финансировании Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что украинскую делегацию возглавит Министр финансов Украины Сергей Марченко.

«В апреле Всемирный банк предоставил предложение Правительству Украины для старта подготовки нового инвестиционного проекта по неотложной поддержке предоставления государственных услуг в Украине.

В рамках этого Проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд дол. США», – отмечается в сообщении.

Так, средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.

Дополнение

Украина получила 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Ожидается еще 500 млн долл грантовых средств от США.