Правительство приняло решение о привлечении финансирования до 1,6 млрд долларов для поддержки Украины

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров Украины утвердил ряд решений с целью привлечения до 1,6 млрд долл. дополнительной финансовой поддержки для Украины. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«Кабинет Министров Украины на заседании 7 мая утвердил ряд решений, направленных на привлечение финансовых ресурсов от международных финансовых институций», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине правительством утверждены проекты по привлечению средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциации развития (МАР) на общую сумму до 1,5 млрд долларов. Средства будут направлены на реализации проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

«Украине сегодня необходима поддержка международных партнеров, чтобы финансировать расходы, значительно возросшие во время войны. Мы провели переговоры с Всемирным банком и согласовали предоставление его структурами поддержки государственным органам и бюджетным учреждениям образовательной сферы путем частичного возмещения расходов государственного бюджета на выплату заработной платы», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Отдельным решением была создана делегация Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития по заключению соответствующих соглашений о финансировании. На подписание соглашений уполномочен Министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Также по решению Кабинета Министров Украины утверждено Соглашение между Правительством Украины и Правительством Японии о привлечении кредита от Японского агентства международного сотрудничества. В рамках соглашения Правительство сможет привлечь до 100 млн долларов США (13 млрд японских иен), которые будут направлены на обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Германия предоставит еще 130 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.