В Украине обеспечат психологическую помощь и поддержку людям, пострадавшим от войны

КИЕВ. 7 мая. УНН. Государство обеспечит психологическую помощь и поддержку украинцам, пострадавшим от войны. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

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«Кабинет Министров Украины принял постановление об образовании межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и предоставление психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что с начала войны в Украине растет численность людей, пострадавших от агрессивных и насильственных действий и нуждающихся в комплексной психологической помощи. Кроме постоянной угрозы физических травм во время войны многие украинцы переживают психологические травмы.

«Практически все население Украины живет в постоянном стрессе, чувствует страх и тревогу, не чувствует себя в безопасности, что в целом оказывает негативное влияние на психическое здоровье и вызывает риск развития расстройств психики. Особенно уязвимы военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях; работники правоохранительных органов; лица, вовлеченные в ликвидацию последствий боевых действий; внутренне перемещенные лица; лица, пострадавшие от сексуального насилия, связанного с конфликтом; те, кто пережил потерю близкого человека и другие категории. Многие из них обращаются за помощью в различные государственные органы и структуры, потому что не знают алгоритма действий», - говорится в сообщении.

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Следовательно, возникла необходимость обеспечения координации действий в вопросах единого подхода к оказанию психологической помощи этим лицам и их поддержке со стороны государства.

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Сообщается, что с этой целью под сопредседателем Вице-премьер’ер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Министра здравоохранения Украины создан межведомственный координационный совет по вопросам охраны психического здоровья’я и оказание психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф.

«Основные задачи межведомственного координационного совета – консолидация усилий органов власти для улучшения их межведомственного взаимодействия в вопросах формирования и реализации государственной политики в сфере охраны психического здоровья, оперативного принятия решений по вопросам оказания психологической помощи пострадавшему населению и решение проблем, связанных с предоставлением такого вида помощи на уровне государства», - говорится в сообщении.