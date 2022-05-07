Правительство одобрило направления деятельности банков на период военного положения и послевоенного восстановления экономики

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил стратегические направления деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

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«Сегодня, 7 мая, Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об одобрении основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что принятое решение определяет ключевые цели и направления деятельности банков государственного сектора, мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины и меры их нейтрализации.

Главными приоритетами деятельности банков государственного сектора определено финансирование:

субъектов предпринимательской деятельности и населения, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии и/или для предотвращения ими такой агрессии, в частности, с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований;

аграрного сектора с целью продовольственного обеспечения страны, включая проведение посевной компании, в том числе смежных отраслей, обеспечивающих функционирование сельскохозяйственных предприятий (поставщики топлива, удобрений, семян, средств защиты растений и т.п.);

предприятий (объектов) критической инфраструктуры;

пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей, направленных на продовольственное обеспечение населения;

финансирование инфраструктурных проектов, направленных на восстановление/развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе поврежденных/разрушенных в результате проведения боевых действий во время военного положения;

транспортно-логистической инфраструктуры страны и проектов, связанных с развитием новых логистических решений;

поддержки релокации предприятий, которые находились в регионах Украины/местах проведения активных боевых действий во время военного положения;

производственных мощностей для импортозамещения продукции, импортируемой из россии и/или беларуси.

«Устойчивое функционирование банков государственного сектора, обеспечивающих стабильность банковской системы, имеет особое значение для экономики и безопасности государства в военный и послевоенный периоды. Минфин прилагает все усилия, чтобы их деятельность стала весомым вкладом для поддержки и финансирования приоритетных отраслей экономики и объектов критической инфраструктуры», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Банкам установили предел на курс гривны при переводах.