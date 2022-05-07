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Правительство выделило Минюсту 44,7 млн грн для осуществления мер по содержанию военнопленных

Правительство выделило Минюсту 44,7 млн грн для осуществления мер по содержанию военнопленных

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров Украины выделил Министерству юстиции 44,7 млн гривен для содержания военнопленных оккупантов в лагерях и участках для содержания военнопленных. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

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«Выделено Министерству юстиции Украины 44723,4 тыс. гривен для осуществления мер по содержанию военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в соответствии с нормами международного права», - написал Мельничук.

Дополнение

Кабинет министров Украины утвердил порядок содержания военнопленных. В частности, Минюсту поручено определить и перепрофилировать учреждения исполнения наказаний под лагеря для содержания военнопленных.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, военнопленные, Минюст
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