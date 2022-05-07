Кабмин разрешил украинским производителям реализовывать препараты на основе крови за границей

КИЕВ. 7 мая. УНН. Кабинет министров Украины возобновил реализацию альбумина за границей для национальных производителей. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

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«Кабинет Министров Украины разрешил национальным производителям реализовывать препараты на основе крови за рубежом, но с соблюдением обязательных условий. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 7 мая», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что соответствующее решение – это очередной шаг, который делает Министерство здравоохранения для восстановления экономики от разрушительных последствий российского вторжения. Так, разрешение на реализацию препаратов крови за рубежом поможет фармацевтической отрасли выполнять международные контракты, убережет национального производителя от критических последствий войны, а также будет способствовать запуску украинской экономики.

«В частности, речь идет именно о препаратах на основе крови (альбумин и иммуноглобулин), а не донорской крови как таковой. Ведь экспорт последней в Украине запрещен», – отмечается в сообщении.

Реализация за рубежом компонентов крови и препаратов на основе крови позволит национальным производителям расширить экспортный потенциал отрасли и будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет.

Отмечается, что реализация компонентов крови и препаратов на ее основе может быть возможна только в том случае, если в Украине у указанных производителей будет неснижаемый запас препаратов крови. Иными словами, продавать компоненты крови или препараты на ее основе запрещено, если у производителя не существует неснижаемого запаса.

«Последний определяется Министерством здравоохранения на период со дня отмены временной остановки экспорта препаратов крови до конца календарного года из расчета 160 кг белка (в эквиваленте готовой продукции, полупродукта, осадка белковой фракции или плазмы) в месяц. Доля готовой продукции неснижаемого запаса должна составлять не менее 50 процентов. Это позволяет быстро восстановить запасы препаратов крови в случае ухудшения ситуации», – отмечается в сообщении.

В правительстве отмечают, что сейчас учреждениям здравоохранения в месяц нужно не более 160 кг белка для обеспечения препаратами крови. По состоянию на 28 апреля суммарный запас белка достаточен и делает невозможным возникновение проблем с производством препаратов крови, а соответственно – с обеспечением учреждений здравоохранения компонентами донорской крови.

Национальные производители смогут возобновить поставки избытка готовой продукции, полупродукта, осадка белковой фракции и плазмы в соответствии с международными контрактами. Это позволит снизить негативные экономические последствия как для национальных производителей, так и для государственного бюджета в целом.

Полный запрет на экспорт препаратов крови был принят на заседании правительства 25 февраля.

Дополнение

В Украине сегодня нет проблем с наличием тех или иных лекарственных препаратов, однако есть проблема с их доставкой.