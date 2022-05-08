Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом
В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9030

Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии

Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Стороны обсудили санкции против рф и членство Украины в ЕС. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Украина говорит с Хорватией на одном языке – на языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры", – написал президент.

Детали

Во время встречи глава государства выразил благодарность Пленковичу за важный визит, а также за то, что Хорватия поддерживает Украину в борьбе с "современными проявлениями" нацизма.

Ранее

Как писал УНН, по мнению Зеленского, во всем цивилизованном мире 9 мая будут помнить как трагедию.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.