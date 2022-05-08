Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Хорватии

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Стороны обсудили санкции против рф и членство Украины в ЕС. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram-канале, пишет УНН.



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"Украина говорит с Хорватией на одном языке – на языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры", – написал президент.

Детали

Во время встречи глава государства выразил благодарность Пленковичу за важный визит, а также за то, что Хорватия поддерживает Украину в борьбе с "современными проявлениями" нацизма.

Ранее

Как писал УНН, по мнению Зеленского, во всем цивилизованном мире 9 мая будут помнить как трагедию.