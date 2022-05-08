В Белом доме обнародовали новый пакет антироссийских санкций

КИЕВ. 8 мая. УНН. По итогам встречи лидеров "Группы семи" Белый дом опубликовал заявление о новых санкциях, нацеленных на россию в связи с ее неоправданной агрессией против Украины, пишет УНН.

Детали

Так, новые санкции нацелены на:

- подконтрольные государству СМИ в россии, которые поддерживают войну.

Соединенные Штаты введут санкции в отношении трех самых популярных российских телекомпаний, прямо или косвенно контролируемых государством, — акционерного общества "Первый канал", телекомпании "Россия-1" и акционерного общества "НТВ".

- услуги, помогающие финансировать войну и уклонение от санкций.

США запретят американским лицам предоставлять бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги, а также консультационные услуги по вопросам управления любому лицу в рф.

- импорт российской нефти и энергоресурсов.

США уже запретили импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся «Большая семерка» взяла на себя обязательство по поэтапному прекращению или запрету импорта российской нефти. «Большая семерка» также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергии, одновременно активизируя усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива.

- ослабление военных усилий России.

США намерены наложить дополнительные ограничения на промышленный сектор России, включая широкий спектр ресурсов и продуктов, в частности изделия из дерева, промышленные двигатели, котлы, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и многие другие товары. Соединенные Штаты также ввели санкции против компании с ограниченной ответственностью "Промтехнология", производящую винтовки и другое оружие, которое использовалось в войне против Украины; семи судоходных компаний, владеющих или эксплуатирующих 69 судами; одной морской буксирной компании.

Комиссия по ядерному регулированию также приостановит действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочного материала и дейтерия в Россию.

- богатства российских элит и членов их семей, белорусских должностных лиц, подрывающих суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.

Соединенные Штаты ввели около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников. США также наложили санкции на восемь руководителей Сбербанка, двадцать семь руководителей из Газпромбанка, а также Московский индустриальный банк и его десять дочерних компаний.

Ранее

Как писал УНН, по итогам встречи лидеров "Группы семи" сообщается, что Украина вступила в переговоры с международными партнерами о механизмах безопасности для страны, те в свою очередь заверили в готовности взять на себя "обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее", помочь ей защитить себя сейчас и "сдержать будущие акты агрессии".