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россия должна прекратить блокаду экспорта украинского продовольствия – G7

россия должна прекратить блокаду экспорта украинского продовольствия – G7

КИЕВ. 8 мая. УНН. "Группа семи" призвала россию прекратить блокаду и другие действия, которые препятствуют производству и экспорту украинского продовольствия. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров Группы, которые в воскресенье провели виртуальную встречу при участии Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Цитата

"Война президента путина против Украины ставит глобальную продовольственную безопасность под серьезную угрозу. Вместе с Организацией Объединенных Наций мы призываем россию прекратить блокаду и все другие действия, которые препятствуют производству и экспорту украинского продовольствия, в соответствии с ее международными обязательствами. Неспособность сделать это будет рассматриваться как нападение на систему питания всего мира", - сказано в заявлении.

Детали

"Группа семи" заявила, что будет наращивать усилия, чтобы помочь Украине продолжать производство в преддверии следующего сезона сбора урожая и экспортировать продукцию, в том числе альтернативными маршрутами.

"В поддержку Группы ООН по реагированию на глобальные кризисы мы будем устранять причины и последствия глобального продовольственного кризиса через Глобальный альянс за продовольственную безопасность, как нашу совместную инициативу для обеспечения динамики и координации, и другие усилия", - заявили лидеры.

Напомним

Ранее сегодня началась виртуальная встреча президента США Джо Байдена с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, G7
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