Зеленский вместе с Трюдо принял участие во встрече лидеров G7, предложил "конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине"

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо после двусторонних переговоров в Киеве приняли участие в видеоконференции лидеров стран “Группы семи”. Об этом информирует пресс-служба Главы государства, пишет УНН.

Цитата

“Считаю, что такой саммит именно сегодня с участием Украины является доказательством того, что свободный мир настроен не только защищать свободу, а и одержать победу, как и 77 лет назад. От имени всего украинского народа я благодарен лидерам Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии, Японии. Благодарен Европейскому Союзу и, конечно, Премьер-министру Канады за эту солидарность с нами”, — рассказал Зеленский во время общения с представителями СМИ после онлайн-выступления на саммите лидеров G7.

Детали

По его словам, лидеры государств “Группы семи” согласовали специальную декларацию саммита, в которой была зафиксирована историческая солидарность стран-участниц и готовность работать вместе, пока не будет восстановлена ​​безопасность и соблюдение международного права для Украины и всей Европы.

Также, как отметил Президент, на встрече G7 он предложил конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине и всем в мире, “кто ценит свободу, демократию и независимость”.

“Первое — новые шаги в оборонной поддержке Украины. Ибо именно на поле боя решается судьба свободы в Европе. Второе — отметил необходимость новых санкций против россии, поскольку война на нашей земле продолжается, и это означает, что имеющихся санкционных ограничений недостаточно. Третье — обсудили финансовую поддержку для Украины сейчас, пока война продолжается, и совместную работу по восстановлению нашего государства после войны. Масштаб российской угрозы в Европе сейчас таков, что возвращение таких понятий, как „ленд-лиз“ и „План Маршалла“, выглядит вполне естественным”, — сообщил он.

Четвертым пунктом Владимир Зеленский предложил всем государствам “Группы семи” присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, используя формат шефства над конкретными городами, городками, регионами и отраслями, пострадавшими от российского вторжения.

“Именно такой формат может дать максимальную эффективность работе над восстановлением и создаст новые экономические и технологические связи внутри демократического мира”, — отметил Президент.

Пятый пункт предложений Главы Украинского государства — объединения усилий, чтобы гарантировать стабильность на глобальном продовольственном рынке.

“Мы, страны — экспортеры зерна, способны сделать это на основе уважения к прав человека таким образом, чтобы больше не было ценовых кризисов на продовольственном рынке и чтобы каждая страна была уверена, что ей не угрожает голод”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Канады заверил, что его страна продолжит не только оказывать помощь Украине, а и консолидировать усилия международных партнеров, в том числе санкций.

“В эту годовщину победы в войне в Европе мы стоим бок о бок и защищаем свободу, независимость и международное право. Будем продолжать накладывать строгие санкции, уменьшать зависимость от энергоресурсов с россии и будем бороться с дезинформацией, которая идет из рф. Мы будем также рядом, чтобы преодолеть все вызовы, которые создает путин, в частности продовольственную опасность”, — подчеркнул Трюдо.

Президент поблагодарил лидеров “Группы семи” за готовность работать совместно для защиты и укрепления свободы и демократии в мире.

Напомним

Как сообщал УНН по итогам встречи G7, Украина вступила в переговоры с международными партнерами по механизмам безопасности для страны. Те, в свою очередь, заверили в готовности взять на себя обязательство, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, помочь ей защитить себя сейчас и “сдержать будущие акты агрессии”.