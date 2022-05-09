Новости: Политика
9 мая 2022, 03:32 • Юлиана Росковинская • 18255
Байден: будем продолжать укреплять Украину и усиливать страдания путина
КИЕВ. 9 мая. УНН. США продолжат укреплять Украину и дальше. Об этом сообщил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на Twitter Байдена.
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"Говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания путина", - говорится в сообщении.
Напомним
Зеленский вместе с Трюдо принял участие во встрече лидеров G7, предложил “конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине”.
Сегодня, я держусь с G7 Лицами и President Zelenskyy о нашем иронкальном единстве и комментарии к keep strengthening Ukraine и ratcheting up pain on Putin. pic.twitter.com/15FYYnfueS— President Biden (@POTUS) May 8, 2022
Источник: УНН
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