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Байден: будем продолжать укреплять Украину и усиливать страдания путина

Байден: будем продолжать укреплять Украину и усиливать страдания путина

КИЕВ. 9 мая. УНН. США продолжат укреплять Украину и дальше. Об этом сообщил президент США Джо Байден, пишет УНН со ссылкой на Twitter Байдена.

Цитата 

"Говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания путина", - говорится в сообщении.

Напомним 

Зеленский вместе с Трюдо принял участие во встрече лидеров G7, предложил “конкретные инструменты, необходимые сейчас Украине”.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден
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