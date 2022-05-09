В ЕС предложили подумать над задействованием замороженных резервов рф в восстановлении Украины

КИЕВ. 9 мая. УНН. Правительствам стран-членов ЕС следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов россии, чтобы помочь покрыть расходы на восстановление Украины после войны, сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Financial Times, на фоне того, как Запад обсуждает, как заставить Москву заплатить за часть ущерба, причиненного конфликтом, пишет УНН.

Детали

Боррель заявил, что США взяли под свой контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центральному банку, отчасти для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. И что логично рассмотреть аналогичные шаги с резервами россии.

"Я был бы очень за, потому что это полно логики", - сказал Боррель. "У нас есть деньги в карманах, и кто-то должен мне объяснить, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских денег", - добавил он.

В начале войны ЕС и его союзники заморозили валютные резервы на сотни миллиардов долларов, хранящиеся на счетах российского центрального банка. россия заявила в марте, что санкции против ее центрального банка заморозили около 300 миллиардов долларов из ее золотовалютных резервов, которые в общей сложности превышают 600 миллиардов долларов.

Официальные лица ЕС изучили вопрос о том, можно ли каким-то образом задействовать резервы россии в усилиях восстановления Украины, но Брюссель не выдвинул никаких политических предложений по этому вопросу. Боррель выдвинул эту идею как один из способов, которыми россия могла бы внести свой вклад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за российского вторжения повреждено до 30% инфраструктуры Украины

На вопрос в прошлом месяце, можно ли конфисковать деньги и использовать их для восстановления Украины, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что это не то, что нужно делать легкомысленно, что это должно быть сделано только в координации с союзниками и что это может нуждаться в новом законодательстве в Соединенных Штатах.

Боррель сказал, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована. Он хотел бы, чтобы дискуссия о методах обеспечения "военных компенсаций" шла из россии.

Европейская комиссия заявила, что цена восстановления может достигать сотен миллиардов евро, и ожидается, что на Европу ляжет значительная часть этого бремени. Он добавил, что суммы, собранные на недавних конференциях по оглашению вкладов партнерами Украины, были просто "капелью воды в океане" по сравнению с тем, что было бы необходимо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ущерб инфраструктуре от войны в Украине достиг 88 млрд долл. - анализ

Президент США Джо Байден предложил продать захваченные активы олигархов, чтобы помочь восстановить Украину – эту идею также отстаивал на прошлой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель. Должностные лица Еврокомиссии изучают способы сделать это юридически более простым, но эта тема непростая, учитывая первоочередную необходимость соблюдать надлежащую правовую процедуру, и не нарушать законные права отдельных лиц, пишет издание.

Иногда возможна конфискация активов после вынесения обвинительного приговора, но это требование не может быть выполнено только потому, что кто-то попал под санкции, добавляется в материале.

Идея конфискации российских валютных резервов, как отмечено, станет драматическим шагом, который, вероятно, встревожит другие правительства, чьи отношения с ЕС и его партнерами напряжены.

Но Боррель утверждает, что это не будет беспрецедентным, указывая на решение США выделить 3,5 миллиарда долларов замороженных активов афганского центрального банка для нужд, включая гуманитарную помощь и компенсацию семьям жертв терактов 11 сентября.

"Это один из важнейших политических вопросов, которые есть на столе: кто будет платить за восстановление Украины?" – сказал Боррель.

Дополнение

СМИ ранее сообщали, что Европейский Союз планирует создать фонд восстановления Украины. По сообщению, государства-члены должны быть готовы взять на себя большую часть расходов на восстановление страны, о чем им сообщила Европейская комиссия.