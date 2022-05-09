В Херсоне оккупанты устроили празднование 9 мая

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в захваченном Херсоне российские оккупанты устроили празднование Дня победы – провели шествие в память героев войны. В мероприятиях принял участие псевдоголова Херсона Владимир Сальдо. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на росСМИ.

Детали

В парке Славы собрали небольшую группу людей с красными флагами. В городе распространяют советскую символику, в том числе устанавливают бигборды. Назначенный оккупантами "председатель" Херсонской области, бывший украинский политик, Владимир Сальдо лично приветствует горожан. Все снимают на видео для российских СМИ.

"У монумента погибшим стоит почетный караул. Люди с российскими флагами и транспоранатами "Бессмертный полк" уходят из парка по улицам города, звучат военные песни", - пишет российское издание.

Одно из пропагандистских агентств рф опубликовало видео "празднований".

Напомним

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Почти с первого дня войны Херсон и Херсонская область находится под оккупацией российских военных.

4 марта в Херсоне через приставку Т2 российские оккупанты начали транслировать 24 российских теле- и 3 радиоканала.

Оккупационному "губернатору" Херсонской области Владимиру Сальдо сообщено о подозрении в государственной измене.