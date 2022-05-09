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В МИД Украины назвали парад красной площадью маршем насильников и убийц женщин и детей

В МИД Украины назвали парад красной площадью маршем насильников и убийц женщин и детей

КИЕВ. 9 мая. УНН. Российские солдаты – это военные преступники, не имеющие понятия о чести. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины о праздновании 9 мая в россии, пишет УНН.

Цитата

«Мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть российской армии. Российские солдаты – это военные преступники, не имеющие понятия о чести.

Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, и даже домашних животных», - подчеркивают в МИД.

Детали

Российская армия бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрам и библиотекам, сказано в заявлении.

Российские солдаты разграбляют и уничтожают временно оккупированные города и села в Украине, отмечают дипломаты.

«Мир никогда не забудет преступления рф. Вместе мы остановим россию», - заявили в МИД.

Напомним

Несмотря на прогнозы аналитиков и данные министерства обороны Великобритании, путин во время выступления на параде до 9 мая не решился официально объявить войну в Украине и всеобщую мобилизацию в россии. Вторжение же в Украину он назвал «вынужденным и единственным правильным решением».

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
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