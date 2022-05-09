ЕС приблизился к согласованию шестого пакета санкций против рф - МИД ФРГ

КИЕВ. 9 мая. УНН. Европейский Союз близок к согласованию шестого пакета санкций против россии, заявил в понедельник представитель министерства иностранных дел Германии, сообщает Reuters, пишет УНН.



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"Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, на наш взгляд, могут быть завершены в ближайшее время", – заявил представитель на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине.

Ранее

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обещал, что на этой неделе состоится встреча министров иностранных дел Европейского Союза, если страны блока не смогут достичь соглашения о нефтяном эмбарго против россии до конца прошедших выходных.

По сообщениям, у стран-членов ЕС были разногласия по санкциям против рф: проблема в вопросе нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также со списками определенных имен.