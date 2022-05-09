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Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС – Зеленский

Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС – Зеленский

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Telegram-канал президента.

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“Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути”, – говорится в сообщении.

Добавим

Украина во время визита в страну президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен получила опросник по членстве в Евросоюзе.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в субботу заявила, что Украина ожидает получить статус кандидата на вступление в Европейский Союз в июне.

Источник: УНН
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