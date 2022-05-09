Худшие опасения по поводу речи путина на 9 мая не подтвердились - BILD

КИЕВ. 9 мая. УНН. Эксперты немецкого издания BILD прокомментировали речь российского диктатора владимира путина на параде к 9 мая. По их оценке, худшие опасения, такие как объявление общей мобилизации в россии или официальное объявление войны против Украины, не подтвердились, пишет УНН.



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“Ни слова о войне, ни о возможной всеобщей мобилизации. Военачальник даже слова “Украина” не произнес! путин же говорил только о боевых действиях на Донбассе. Это была выходная речь путина!” – отмечает издание.

Детали

Так, корреспондент BILD Пауль Ронцхаймер считает, что худшие опасения по поводу речи российского президента не подтвердились. Вместо призывов к общей мобилизации и угрозам “уничтожить Украину как государство”, путин говорил только о боевых действиях на Донбассе.

Другой эксперт издания, полковник запаса и президент Ассоциации резервистов Патрик Сенсбург убежден, что выступление диктатора было “явной пропагандистской речью внутри страны”. Он утверждает, что россии придется мириться с дальнейшими неудачами.

“С российской стороны не будет мира. Скорее, это приведет к тому, что Украина продолжит борьбу, и, по-моему, в долгосрочной перспективе россия потеряет Крым и восточные регионы", - сказал он.

Еще один собеседник BILD, глава аналитического центра GIDS Бундесвера Буркхард Мейснер, так прокомментировал парад в Москве: “На Западе очень много паники. Надо спокойно и трезво смотреть на происходящее. Сейчас это своего рода “война на истощение”.

Ранее

путин выступил с речью в Москве на параде к 9 мая. Он назвал вторжение в Украину "вынужденным и единственным правильным решением". Диктатор сообщил, что к параду в Москве привлекли российских солдат и офицеров, непосредственно участвовавших в войне против Украины на Донбассе.

МИД Украины охарактеризовал это мероприятие как марш насильников и убийц женщин и детей.