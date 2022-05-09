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Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника по членству в ЕС

Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника по членству в ЕС

КИЕВ. 9 мая. УНН. Украина заполнила и передала Еврокомиссии вторую часть опросника по членству в ЕС. Положительного решения ожидают в июне. Об этом написала в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Цитата

"Украина завершила заполнение 2-й части опросника для вступления в ЕС. Эта настоящая "книга украинской государственности" в 9 томах была символически передана Комиссии ЕС в День Европы", - написала Стефанишина.

Детали

По ее словам, офис вице-премьера продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы обеспечить положительное решение о статусе Украины как кандидата в члены ЕС в июне.

Ранее

Как писал УНН, президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для обретения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Источник: УНН
Теги: ЕС
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