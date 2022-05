Украина передала Еврокомиссии вторую часть опросника по членству в ЕС

КИЕВ. 9 мая. УНН. Украина заполнила и передала Еврокомиссии вторую часть опросника по членству в ЕС. Положительного решения ожидают в июне. Об этом написала в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Цитата

"Украина завершила заполнение 2-й части опросника для вступления в ЕС. Эта настоящая "книга украинской государственности" в 9 томах была символически передана Комиссии ЕС в День Европы", - написала Стефанишина.

Детали

По ее словам, офис вице-премьера продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы обеспечить положительное решение о статусе Украины как кандидата в члены ЕС в июне.

Ukraine completed the 2nd part of membership questionnaire. This true 'book of statehood" in 9 volumes has been handed over symbolically to @EU_Commission on #EuropeDay.

We continue working with partners to ensure a positive decision on EU candidate status in June pic.twitter.com/HlSUpLSqgi