Reuters: ЕС рассматривает уже третью версию санкций с нефтяным эмбарго против рф

КИЕВ. 9 мая. УНН. Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления государствам восточной части Европейского Союза, не имеющим выхода к морю, дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть, это уже третья версия потенциального конечного документа, со ссылкой на источник в ЕС в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.

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Эти меры являются частью более широкого пакета новых санкций против рф за ее вторжение в Украину, но для принятия юридического текста по-прежнему требуется соглашение о размере инвестиций, сказал источник издания, добавив, что еще одним камнем преткновения является беспокойство Кипра с по поводу предложения запретить продажу недвижимости россиянам.

Согласование политического решения после того, как Еврокомиссия представила свой документ с предложениями по санкциям на прошлой неделе, задержало утверждение, и текст уже один раз был пересмотрен, чтобы попытаться привлечь на свою сторону скептиков, отмечает издание.

"Его третья версия, которая сейчас разрабатывается, вероятно, отменит запрет на перевозку российской нефти танкерами ЕС, сказал источник, после давления со стороны Греции, Кипра и Мальты", - добавляет издание.

Однако компаниям ЕС, как указано, запретят предлагать страхование и другие финансовые услуги для транспортировки российской нефти по всему миру.

Ранее

9 мая представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что Европейский Союз близок к согласованию шестого пакета санкций против россии.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обещал, что на этой неделе состоится встреча глав МИД стран ЕС, если страны блока не смогут достичь соглашения о нефтяном эмбарго против россии до конца прошедших выходных.

По сообщениям, у стран-членов ЕС были разногласия по поводу санкций против рф: проблема тогда была в вопросе нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также со списками определенных имен.