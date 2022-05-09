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Бомбардировка Одессы происходит практически каждый день - Шмыгаль

Бомбардировка Одессы происходит практически каждый день - Шмыгаль

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня 75-й день полномасштабной войны против российской агрессии, оккупанты продолжают уничтожать города. Украинский премьер-министр Денис Шмигаль и глава Европейского совета Шарль Мишель посетили уничтоженный российской ракетой жилой дом в Одессе, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля на странице в Telegram.

Детали

По его словам, россия бомбила Одессу во время визита главы Европейского совета.

Цитата

"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически ежедневно, как и сегодня — прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита. К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест — разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, которое пришло в эту и еще тысячи украинских семей. Должны остановить россию и привлечь ее к ответственности. Европейский Союз рядом с нами в этой борьбе", - написал он.

Добавим

В тот момент, когда глава Евросовета Шарль Мишель в Одессе разговаривал с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в городе объявили воздушную тревогу. Мишель вынужден был прервать разговор, чтобы переместиться в убежище.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Премьер-министр, война с Россией, Денис Шмыгаль
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