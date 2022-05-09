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Фон дер Ляйен "прояснила" с Орбаном вопросы, связанные с санкциями против россии

Фон дер Ляйен "прояснила" с Орбаном вопросы, связанные с санкциями против россии

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник провела беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Разговор “помог прояснить вопросы, связанные с санкциями” против россии за ее вторжение в Украину, сообщила глава ЕК в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа”, — заявила президент Еврокомиссии.

Детали

По словам фон дер Ляйен, она созывает “венчурный фонд с региональными игроками” для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры.

Ранее

Как писал УНН, накануне Венгрия продолжала блокировать предложение Европейского Союза по запрету импорта российской нефти, задерживая весь пакет санкций блока, направленных против россии из-за войны в Украине.

Новый пакет был анонсирован в ЕС 4 мая, он предусматривал наказание за зверства в Буче, поэтапное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT.

Добавим

9 мая представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что Европейский Союз близок к согласованию шестого пакета санкций против россии.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель обещал, что на этой неделе состоится встреча глав МИД стран ЕС, если страны блока не смогут достичь соглашения о нефтяное эмбарго против россии до конца прошедших выходных.

Согласно сообщениям, страны-члены ЕС имели разногласия по санкциям против россии: проблема тогда была в вопросе нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также со списками определенных имен.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Европейская комиссия рассматривает возможность предоставления государствам восточной части Европейского Союза, не имеющим выхода к морю, дополнительных денег на модернизацию нефтяной инфраструктуры, чтобы убедить их согласиться на эмбарго на российскую нефть, это уже третья версия потенциального окончательного документа.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, Урсула фон дер Ляйен
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