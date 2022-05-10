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Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции военную помощь Украине

Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции военную помощь Украине

КИЕВ. 10 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и шведская премьер-министр Магдалена Андерссон договорились о сотрудничестве в сфере энергетики и дальнейшей оборонной поддержке нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции. Стороны договорились усилить партнерство двух стран.

"Обсудили взаимодействие в энергетической сфере, дальнейшую оборонную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором, усиление санкций против рф. В День Европы украинцы с оружием в руках защищают наши общие европейские ценности!", — написал он.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Швеция
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