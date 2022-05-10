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россия недооценила силу сопротивления в Украине, что не дало путину объявить о значительном военном успехе 9 мая - британская разведка

россия недооценила силу сопротивления в Украине, что не дало путину объявить о значительном военном успехе 9 мая - британская разведка

КИЕВ. 10 мая. УНН. россия недооценила силу украинского сопротивления, когда начинала полномасштабное вторжение, что не дало российскому диктатору владимиру путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде ко Дню Победы 9 мая. Об этом говорится в очередном отчете британской разведки, обнародованном Минобороны страны, пишет УНН.

Цитата

“Недооценка россией украинского сопротивления и ее планирование по “самому лучшему сценарию” привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде Победы 9 мая”, - говорится в сообщении.

Детали

В разведке предполагают, что российский план вторжения был основан на ошибочном предположении, что украинцы будут оказывать ограниченное сопротивление, поэтому россия сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

Такое предположение заставило российские войска попытаться провести начальный этап операции с легким, точным подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными затратами, отмечают в Минобороны Британии.

Однако, просчет привел к непосильным потерям и дальнейшему снижению оперативного фокуса россии.

Напомним

ГУР МОУ сообщает, что российская власть продолжает отправлять срочников погибать на войне в Украине, несмотря на то, что руководство кремля заявляет о недопущении участия срочников в так называемой “специальной операции”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
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