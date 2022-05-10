ВОЗ подтвердила 200 атак на медучреждения в Украине из-за вторжения рф

КИЕВ. 10 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 200 нападений на медицинские учреждения в Украине с начала полномасштабной войны, заявил во вторник генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, призвав россию "остановить эту войну", пишет УНН, ссылаясь на CNN.

Детали

Выступая из Киева после двухдневного визита в Украину, Тедрос сказал, что он "глубоко поражен" увиденным и услышанным.

Тедрос сказал, что атаки на медицинские учреждения "должны прекратиться", добавив: "Есть лекарства, которые не может доставить ВОЗ, и в которых Украина нуждается больше, чем что-либо другое, — это мир".

"Поэтому мы продолжаем призывать россию остановить эту войну", - сказал он.

Тедрос сказал, что обсудил ситуацию в сфере здравоохранения в стране с украинскими властями и отметил, что ВОЗ продолжит поддерживать систему здравоохранения Украины.

"Мое послание всем жителям Украины состоит в том, что ВОЗ поддерживает вас", - сказал он.

Глава ВОЗ заявил, что, несмотря на разруху, он также видел чрезвычайную стойкость в Украине, когда люди пытаются восстановить свою жизнь.

"Мое пребывание здесь очень повлияло на меня лично", - сказал он.

"Как человек, выросший в зоне боевых действий, я слишком хорошо понимаю, что чувствует народ Украины. Я знаю последствия, я знаю опустошение войны не понаслышке, и мне было очень, очень грустно, когда россия вторглась в Украину", - подытожил глава ВОЗ.

Дополнение

С начала войны в результате вражеских обстрелов погибли 10 врачей, повреждены около 500 больниц, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.