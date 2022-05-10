Сейм Литвы признал россию государством-террористом

КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня Сейм Литвы единогласно принял решение признать россию террористическим государством, а ее зверства в Украине – геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

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"кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, а россия является государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм", — заявили в Сейме Литвы.

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Сейм единогласно поддержал соответствующую резолюцию —128 голосов "за".

В резолюции говорится, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле.