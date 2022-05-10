Первой из кабмина ФРГ с начала войны: глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Украину, со ссылкой на DW пишет УНН.

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Как указано, сначала она посетит пригород Киева - Бучу, позже запланированы ее переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сегодня прибыла в Киев как первая представительница немецкого кабинета министров в Украине с начала войны. (...) Канцлер Олаф Шольц не планирует визита в ближайшее время", - добавил из на этот счет журналист POLITICO Europe Ганс фон дер Бурхард в Twitter.

Дополнение

На днях Президент Украины Владимир Зеленский принял на Банковой президент Бундестага Германии Бербель Бас.