Новая депутатская группа создана в Харьковском областном совете

КИЕВ. 10 мая. УНН. Депутаты областного совета приняли обращение Харьковского областного совета к жителям области, Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины об осуждении агрессии российской федерации и поддержке территориальной целостности и независимости Украины, а также внесли изменения в регламент Харьковского областного совета VIII созыва, сообщает УНН.

Детали

Во время пленарного заседания председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко проинформировала депутатский корпус о выходе из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" 14 депутатов областного совета: Малеваного Богдана, Бакманян Армена, Прядко Максима, Северинова Артура, Литвинова Ростислава, Эстеровской Светланы, Коробко Татьяны, Абрамова Виталия, Малыша Андрея, Николаенко Антона, Диденко Александра, Стронова Андрея, Лесика Алексея.

Полномочия главы фракции также сложил Гладоскок Сергей.

Вместе с этим, в Харьковском областном совете создана депутатская группа "Восстановление Украины", в которую вошли 12 депутатов областного совета: Гладоскок Сергей, Бакманян Армен, Прядко Максим, Северинов Артур, Литвинов Ростислав, Эстеровская Светлана, Коробко Татьяна, Абрамов Виталий, Малыш Андрей, Николаенко Антон, Диденко Александр и Стронов Андрей.

Главой депутатской группы избран Гладоскок Сергей.

Согласно распоряжению председателя Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко от 07.05.2022 г. № 34 пленарное заседание было проведено в режиме видеоконференции.

"Что касается новообразованной группы – хочу, чтобы это стало очередным сигналом агрессору о том, что здесь он не найдет никакой поддержки; что все наши политические силы на самом деле видят нашу область неотъемлемой частью Украины, а Украину – независимой и свободной", – сказала председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко.