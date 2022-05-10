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На фоне подписания ленд-лиза: Резников обсудил с главой Пентагона потребности Украины в оружии

На фоне подписания ленд-лиза: Резников обсудил с главой Пентагона потребности Украины в оружии

Алексей Резников

КИЕВ. 10 мая. УНН. Министр обороны Алексей Резников на фоне подписания ленд-лиза обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и нужды в оружии для Украины. Об этом сам Резников сообщил в Twitter, пишет УНН.

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“Вчера был важный вечер. На фоне подписания ленд-лиза я общался с Ллойдом Остином. Мы обсудили ситуацию на поле боя и нужды в оружии для Украины. Я благодарен нашему другу Остину и США в целом за непоколебимую приверженность и поддержку", - написал Резников в Twitter.

Дополнение

Президент США Джо Байден в понедельник, 9 мая, подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины.

Ранее Конгресс США принял законопроект о введении ленд-лиза для Украины. 

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Минобороны, Украина, Пентагон, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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