Группа Ермака-Макфола представила дорожную карту энергетических санкций против рф

КИЕВ. 10 мая. УНН. Международная рабочая группа по санкциям против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол, представила документ – Дорожную карту энергетических санкций: рекомендации по санкциям против российской федерации. Это уже второй наработанный документ группой Ермака-Макфола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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"Применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжения в Украину для россии и помочь украинскому государству защитить территориальную целостность, свободу и демократические ценности", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, бюджет россии базируется на доходах от продажи энергоносителей, прежде всего в страны Европы. С 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 млн долл. США за импорт российской нефти и газа. Документ содержит рекомендации по политическим действиям, которые помогут лишить россий этого дохода, минимизировав перебои на рынках и в мировой экономике.

Запрет на импорт всей российской нефти и постепенное эмбарго на импорт газа из рф

В документе отмечается важность отключения россии от финансовых потоков от экспорта газа, поскольку Европа во время войны платит рф за газ гораздо больше, чем за нефть. Экспертная группа акцентирует внимание на том, что европейское эмбарго на российские энергоносители должно быть частью скоординированной стратегии ЕС и Соединенных Штатов, которая будет включать синхронные дипломатические шаги и взаимодействие с заинтересованными сторонами в частном секторе.

Авторы документа призывают правительства, а также государственные и частные компании взять Дорожную карту как основу для дальнейшего публичного продвижения энергетических санкций против россии.

Напомним

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что, безусловно, сегодня можно сказать главное: что тот факт, что война в Украине продолжается, что продолжают убивать наших людей, детей, говорит о том, что санкционная политика недостаточна, и нужно ее усиливать.